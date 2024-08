La Corte dell'Aja segue le denunce di violenza in Venezuela

Il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi) Karim Khan ha dichiarato di seguire "da vicino gli eventi in Venezuela e ha ricevuto numerose segnalazioni di violenze e altre accuse in seguito alle elezioni presidenziali del 28 luglio". Il suo ufficio, si legge nel comunicato, "ha contattato i massimi livelli del governo del Venezuela per chiedere di garantire che lo stato di diritto sia rispettato".

Khan ha anche ribadito "che tutti i cittadini devono essere protetti dalle violazioni che possono costituire reati dello Statuto di Roma", il trattato istitutivo della Corte penale internazionale che ha sede all'Aja, nei Paesi Bassi. La Cpi ha già aperto nel 2021 un'inchiesta, ancora in corso, sui presunti crimini contro l'umanità che il governo di Maduro avrebbe commesso a partire dal 2017. "Queste indagini continuano", ha fatto sapere l'ufficio del procuratore capo. La Corte penale internazionale ha anche fornito un sito internet dove è possibile presentare eventuali prove se qualcuno avesse "informazioni rilevanti".



