Media, 'nel volo caduto in Brasile un difetto al sistema Ehsi'

L'aereo della compagnia Voepass precipitato venerdì in Brasile provocando la morte di 62 persone aveva un difetto a un dispositivo che aiuta i piloti a visualizzare i dati di navigazione. Lo rivela oggi il quotidiano O Globo che ha avuto accesso ai documenti sull'ultima ispezione effettuata all'Atr-72, dai quali emerge un problema con l'Ehsi (Electronic Horizon Situation Indicator), un dispositivo non obbligatorio ma che può risultare utile per la lettura dei dati di volo in situazioni critiche affrontate dai piloti.

La funzione dell'Ehsi, afferma un esperto citato da O Globo, "è quello di unificare in un unico display diverse informazioni critiche tra cui quelle di Gps e radar e l'assenza del dispositivo può aumentare il carico informativo che deve affrontare il pilota in tali situazioni".

In alcune categorie di aerei e in determinate rotte, le agenzie di sicurezza ne richiedono l'utilizzo obbligatorio ma non nel caso del volo Voepass, precisa il quotidiano.

Il rapporto sulla revisione del velivolo riporta anche altri tre problemi considerati "minori" tra i quali il mancato funzionamento dei freni di una delle sei ruote per l'atterraggio.

In un comunicato stampa, VoePass non ha negato i possibili problemi elencati nel rapporto di ispezione, ma ha riferito in una nota che l'aereo rientrava negli standard richiesti per il decollo.

Al momento l'ipotesi principale sulla causa dello schianto rimane quella della formazione di ghiaccio sulle ali e il problema all'Ehsi potrebbe quindi potrebbe rappresentare una concausa.



