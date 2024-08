Vice di Milei su ex presidente Fernandez, 'una vita ripugnante'

La vice presidente argentina Victoria Villarruel ha definito la vita dell'ex presidente Alberto Fernandez "ripugnante mentre faceva la morale a tutti", riferendosi alle accuse di violenza della sua ex compagna Fabiola Yañez. "Quello che stiamo vedendo è il kirchnerismo raschiare il fondo del barile con l'impresentabile Alberto Fernandez", ha dichiarato. Villarruel ha poi aggiunto di sperare che in Argentina si possa superare "la tragedia del kirchnerismo e unirci come popolo per andare avanti e costruire la versione migliore del nostro paese".

Sul caso si è espresso anche il portavoce di Javier Milei, Manuel Adorni, che ha definito "disgustose" le immagini che ritraggono l'ex presidente durante il suo mandato con la conduttrice televisiva Tamara Pettinato che gli scrive lettere d'amore nelle stanze della Casa Rosada. Adorni ha però smentito che a Fernandez possa essere ritirato il vitalizio perché "è un diritto previsto per legge".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA