Incidente areo in Brasile, Lula dichiara tre giorni di lutto

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha decretato tre giorni di lutto nazionale in memoria delle 61 vittime morte nell'incidente aereo avvenuto oggi a Vinhedo nello Stato di San Paolo.

Il bimotore modello ATR-72 di proprietà della compagnia brasiliana Voepass era decollato senza problemi alle 11.50 del mattino dall'aeroporto di Cascavel, nello Stato di Paraná, nel sud del Brasile in direzione aeroporto di Guarulhos dove non è mai arrivato. Il velivolo è precipitato nel giardino di una casa di Vinhedo in cui si trovavano tre persone rimaste incolumi. Sul volo all'ultimo minuto non era riuscito a salire un gruppo di passeggeri arrivato in ritardo. "Sono vivo per miracolo e ringrazio il funzionario che non mi ha permesso di salire a bordo", ha dichiarato uno di loro alla stampa locale.

Mentre i soccorritori sono al lavoro per recuperare i resti, gli esperti cominciano a interrogarsi sulle possibili cause tra cui la formazione di gelo sulle ali dovuta al rapido abbassamento delle temperature nello Stato di San Paolo.



