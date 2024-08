Scomparso Américo De Grazia, simbolo dell'opposizione a Maduro

Da 24 ore non si hanno notizie di Américo De Grazia uno dei politici simbolo dell'opposizione al governo di Nicolás Maduro. A denunciare la sparizione è la figlia María Andreína. "Non abbiamo più notizie di lui, non sappiamo dove si trovi, non sappiamo se sia vivo o morto.

Vogliamo una risposta dalle autorità competenti" ha detto in un video pubblicato sul profilo Instagram del padre.

Américo De Grazia, ex deputato per il partito Guyana Libre, era diventato famoso negli ultimi anni per le sue puntuali denunce al governo di Maduro. Secondo la figlia dal 28 luglio, giorno delle elezioni presidenziali, il politico era seguito dalla polizia. "Mio padre era da solo quando è sparito, non aveva nessuna guardia del corpo" ha raccontato María Andreína De Grazia aggiungendo che anche dell'auto su cui viaggiava non si è più trovata traccia. "In genere mio padre si manteneva sempre in stretto contatto con noi quando si spostava. Per la prima volta nella sua vita di perseguitato politico non abbiamo nessuna sua notizia", ha concluso.



