Panama offre asilo politico a Maduro

Il presidente di Panama José Raúl Mulino ha offerto asilo politico al presidente del Venezuela Nicolás Maduro e alla sua famiglia. "Mi offro di dare asilo politico a Nicolás Maduro se questo sacrificio di Panama può servire affinché questo signore e la sua famiglia se ne vadano dal Venezuela", ha dichiarato Mulino rispondendo ad una proposta della leader dell'opposizione María Corina Machado di una transizione democratica con garanzie di salvacondotto per Maduro.

La reazione del presidente venezuelano non è tardata ad arrivare. In una diretta sulla televisione di stato Maduro si è rivolto direttamente a Mulino. "Presidente di Panama, cercherò di imparare il suo nome, ma chi si mette contro il Venezuela si brucia" ha detto, definendo Mulino "eletto da una minoranza di destra". Maduro ha poi aggiunto che Panama ha "una pentola a pressione" riferendosi alla crisi migratoria della regione del Darién.



