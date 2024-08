Ong, in Venezuela bloccato Teams e altre app Microsoft

Dopo X, in Venezuela risultano bloccati anche i servizi di Microsoft. La denuncia arriva da Ve sin Filtro, ong che si occupa di diritti digitali. In un post sul suo profilo X, Ve sin Filtro ha rilevato un blocco https in Cantv, che è il fornitore statale di servizi telefonici e Internet in Venezuela, contro Microsoft. "Il blocco colpisce i sottodomini Teams e account". Da ieri i principali operatori del Venezuela hanno bloccato anche X e Reddit, nonché la piattaforma di messaggistica Signal, come confermato dall'ong YPYS Venezuela, composta da giornalisti investigativi che lottano per la libertà di stampa e l'accesso all'informazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA