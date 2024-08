L'ambasciatrice del Nicaragua espulsa dal Brasile sarà ministra

L'ambasciatrice del Nicaragua in Brasile, espulsa ieri dalle autorità locali, sarà nominata ministra al suo rientro in patria. Lo ha riferito la vicepresidente nicaraguense Rosario Murillo, moglie del presidente Daniel Ortega. "Fulvia Castro Castro è in viaggio verso il nostro Paese, dove al suo arrivo ricoprirà il ruolo di ministro dell'Economia familiare", ha detto.

La diplomatica che da soli tre mesi ricopriva l'incarico in Brasile, è stata espulsa in rappresaglia all'analoga misura adottata da Managua verso l'ambasciatore brasiliano in Nicaragua, Breno Souza da Costa, nel contesto degli attriti politici tra i due governi sul caso dell'arresto di sacerdoti cattolici nel Paese centro americano.

Su indicazione del ministero degli Esteri, il diplomatico non aveva partecipato alla celebrazione ufficiale del 45° anniversario della rivoluzione sandinista lo scorso luglio, dopo che nel 2023 il presidente Luiz Inacio Lula da Silva aveva congelato i rapporti con il governo Ortega a causa della persecuzione di preti e vescovi cattolici, tema discusso anche in un incontro con Papa Francesco a giugno dello scorso anno.

Nell'occasione il leader brasiliano aveva promesso che avrebbe interceduto presso Ortega a favore dei religiosi detenuti. La posizione era stata male interpretata dal presidente nicaraguense causando la crisi diplomatica.



