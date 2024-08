Gli Usa avvertono Maduro, 'il mondo sta guardando' il Venezuela

Il sottosegretario americano per gli Affari dell'emisfero occidentale, Brian Nichols, ha lanciato un duro avvertimento a Nicolás Maduro, affermando che "la repressione non è un percorso sostenibile" in Venezuela.

In un messaggio pubblicato su X, Nichols ha sottolineato che, dal 28 luglio, il governo 'chavista' ha intensificato la persecuzione contro coloro che la pensano diversamente e ha arrestato migliaia di cittadini semplicemente per aver esercitato il loro diritto alla protesta pacifica.

"Maduro e la sua squadra hanno arrestato migliaia di cittadini venezuelani dal 28 luglio per aver esercitato i loro diritti fondamentali", ha sottolineato Nichols, che ha anche criticato la strategia di paura e intimidazione applicata contro i leader dell'opposizione e i membri della società civile.

"Questa repressione non è né un percorso sostenibile né un segno di forza", ha avvertito il funzionario americano.

Nichols ha poi sottolineato che "le voci degli elettori venezuelani non saranno messe a tacere dalla repressione, dalla censura o dalla disinformazione". "Il mondo sta guardando", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA