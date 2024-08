Brasile, Colombia e Messico insistono, 'Maduro presenti verbali'

I governi di Brasile, Colombia e Messico "considerano essenziale la presentazione da parte del Consiglio Elettorale Nazionale del Venezuela (Cne) dei risultati delle elezioni presidenziali del 28 luglio 2024, suddivisi per seggio elettorale". I tre paesi latinoamericani lo hanno ribadito in un comunicato congiunto in cui chiedono che sia consentita "una verifica imparziale dei risultati, nel rispetto del principio fondamentale della sovranità popolare".

Brasile, Colombia e Messico hanno anche lanciato un appello agli attori politici e sociali del Venezuela affinché esercitino "la massima cautela e moderazione nelle manifestazioni ed eventi pubblici". Alle forze di sicurezza del governo di Maduro chiedono di garantire il pieno esercizio "del diritto democratico di manifestare". I tre Paesi infine hanno anche ribadito "la loro volontà di sostenere gli sforzi di dialogo e di ricerca di intese che contribuiscano alla stabilità politica e alla democrazia in Venezuela".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA