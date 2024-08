Boric 'snobba' Milei ed evita di riceverlo a Santiago

In Cile per partecipare a un evento sull'ottimizzazione del trasporto di gas verso il Paese andino, il presidente dell'Argentina Javier Milei non è stato ricevuto dall'omologo cileno Gabriel Boric che ha rivendicato "impegni istituzionali" per evitare l'incontro. La riunione, sollecitata dall'ambasciatore argentino a Santiago Jorge Faurie, sarebbe stata la prima dall'inizio del mandato di Milei a dicembre del 2023.

Il presidente argentino è arrivato in Cile nel pomeriggio dopo una visita al giacimento di Vaca Muerta, la seconda riserva mondiale di gas non convenzionale e la quarta più grande riserva di petrolio di questo tipo. A Santiago Milei ha partecipato ad un evento organizzato dalla compagnia GasAndes, il cui gasdotto trasporta il gas naturale argentino attraverso 533 chilometri nelle montagne delle Ande. L'opera inaugurata nel 2023, è necessaria per lo sviluppo di Vaca Muerta.

Secondo il quotidiano "El Clarin" il mancato incontro tra i capi di stato che condividono un confine di oltre 5.300 chilometri e hanno in cantiere numerosi progetti di integrazione pendenti, avrebbe messo in una situazione "scomoda" uomini d'affari e funzionari presenti all'iniziativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA