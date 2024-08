Venezuela:inchiesta su sito dei dati elettorali dell'opposizione

La Procura Generale del Venezuela ha aperto un'inchiesta penale contro coloro che gestiscono il sito internet dell'opposizione in cui è stato pubblicato l'83,5% dei verbali elettorali delle presidenziali del 28 luglio.

L'accusa è di "usurpazione di funzioni, falsificazione di atti pubblici, istigazione alla disobbedienza alle leggi, delitti informatici, ed associazione a delinquere", come si legge in un comunicato diffuso dal procuratore generale, Tarek William Saab.

Per Saab la pubblicazione dei dati elettorali su un sito internet non di governo è da considerarsi un'azione "irresponsabile e sconsiderata". "I verbali elettorali sono documenti contraffatti con i quali si intende usurpare le funzioni del Consiglio elettorale nazionale (CNE)", ha aggiunto.

La pagina internet "Resultados Convzla", che prende il nome dal comitato nazionale elettorale della leader di Piattaforma Unitaria Democratica María Corina Machado e del candidato presidenziale Edmundo Gonzáles Urrutia, è diventata il riferimento per milioni di venezuelani che contestano la vittoria di Nicolás Maduro. Finora sono stati pubblicati cinque bollettini che attestano, secondo l'opposizione, la vittoria di Urrutia.



