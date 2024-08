Venezuela: Carter Center, nessuna prova di hackeraggio del voto

"Non ci sono prove" che il sistema elettorale venezuelano sia stato oggetto di un attacco informatico durante le elezioni del 28 luglio: lo ha detto all'agenzia Afp il capo della missione di osservazione del Carter Center, Jennie Lincoln, confermando invece i dati dell'opposizione che danno la vittoria al candidato dell'opposizione, Edmundo Gonzalez Urrutia.

La notte delle elezioni, il presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela, Elvis Amoroso, ha dichiarato la vittoria del presidente Nicolas Maduro senza fornire i dati dai seggi elettorali e affermando che il Cne era stato vittima di un attacco informatico. Dopo ormai oltre dieci giorni dalla fine del voto, le autorità non hanno ancora pubblicato i verbali completi degli scrutini.

"Ci sono aziende che monitorano e sanno quando c'è un disservizio, ma non ce n'è stato alcuno in Venezuela il giorno o la notte delle elezioni", ha detto Lincoln, parlando dagli Stati Uniti, dove si trova la fondazione.

Oltretutto, la trasmissione dei dati di voto "viene effettuata tramite linee telefoniche e telefoni satellitari.

Quindi non viene nemmeno eseguita con il computer", ha aggiunto l'esperta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA