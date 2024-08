Ripartono a settembre negoziati fra l'Ue e Mercosur

Ripartono i negoziati tra Unione europea (Ue) e il Mercosur, in stallo da aprile. L'incontro si terrà a Brasilia dal 4 al 6 settembre. La data è stata confermata dai governi del Brasile e dell'Uruguay che ha sottolineato come il processo dei negoziati si stia accelerando.

Secondo le diplomazie dei due Paesi, sono alte le chance che dopo due decenni si chiuda il negoziato tra l'Europa e il blocco sudamericano composto da Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasile e Paraguay. Un portavoce del ministero degli Esteri uruguaiano ha confermato che "c'è interesse del gruppo a chiudere l'accordo".

I temi su cui ancora manca un accordo riguardano soprattutto alcune normative ambientali. In particolare il Brasile si oppone alla legge anti-deforestazione dell'Unione europea che entrerà in vigore il prossimo anno. Sul versante europeo finora a bloccare l'accordo è stata la pressione degli agricoltori europei che hanno protestato contro la concorrenza di importazioni agricole sudamericane a basso costo.



