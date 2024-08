Panama, smantellata rete dedita al traffico di migranti cinesi

La polizia di frontiera di Panama ha arrestato 15 persone che presumibilmente gestivano una rete di contrabbando per far passare migranti cinesi attraverso la giungla del Darien, situata al confine naturale con la Colombia e considerata una delle rotte più pericolose utilizzate per raggiungere il confine con gli Stati Uniti.

Negli ultimi anni, i cinesi sono diventati il ;;quarto gruppo più numeroso per nazionalità a utilizzare il valico. La maggioranza restano i venezuelani.

L'anno scorso, oltre mezzo milione di migranti ha attraversato il Darien. Quest'anno, fino ad ora, le autorità calcolano che il numero abbia superato quota 200mila.



