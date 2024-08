Obrador, 'non spetta al Messico arrestare Putin'

"Non spetta al Messico" procedere all'eventuale arresto del presidente della Russia, Vladimir Putin, ha affermato il presidente del Paese latinoamericano, Andrés Manuel López Obrador.

In una conferenza stampa, alla domanda sulla richiesta delle autorità ucraine di arrestare il leader russo se accetta l'invito all'insediamento della presidente eletta Claudia Sheinbaum, il capo dell'esecutivo ha risposto: "Non possiamo farlo, non ci corrisponde. Siamo contrari alle guerre, siamo favorevoli alla pace e ciò che abbiamo proposto nel caso della guerra tra Russia e Ucraina sono accordi e intermediazioni".





