Nuove accuse contro Maduro alla Corte internazionale dell'Aia

Almeno 646 violazioni commesse in Venezuela dalle forze di sicurezza governative sono state denunciate all'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale dell'Aia, nei Paesi Bassi. Lo riferisce l'avvocato Orlando Viera-Blanco in un comunicato stampa ripreso dal quotidiano El Nacional, evidenziando che le violazioni rientrano nella definizione di crimini contro l'umanità contenuta nell'articolo 7 dello Statuto di Roma.

Tra gli episodi documentati ci sono casi di persecuzioni politiche, sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, omicidi, torture, trattamenti crudeli e degradanti commessi contro cittadini e leader politici dell'opposizione nel contesto delle proteste esplose nel Paese dopo la contestata rielezione del presidente Maduro.

Considerata la grave crisi che attraversa il Paese "abbiamo chiesto l'arresto forzato di Nicolás Maduro, come capo della catena di comando" e responsabile dei crimini contro l'umanità commessi", ha detto Viera-Blanco, sottolineando che "la responsabilità diretta e penale per questi crimini riguarda anche i vertici di polizie a forze armate che portando avanti procedure perverse contro la popolazione innocente".

La Corte penale internazionale già indaga per appurare la commissione di crimini internazionali e ampie violazioni di diritti umani commessi dalle forze di sicurezza venezuelane a partire dal 2017.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA