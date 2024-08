Maduro, 'ci saranno gravi conseguenze giudiziarie per Gonzalez'

Il candidato dell'opposizione venezuelana Edmundo Gonzales Urrutia "affronterà gravi conseguenze giudiziarie" per non essersi presentato davanti alla Corte suprema nell'ambito dell'inchiesta sulla regolarità del voto alle presidenziali del 28 luglio. Lo ha detto il presidente venezuelano Nicolas Maduro nel corso di un evento pubblico - ripreso sul profilo Instagram del capo dello stato - accusando il rivale conservatore di essersi "nascosto".

Maduro ha anche affermato che i rappresentanti di tre partiti che compongono la coalizione di Gonzales, al contrario presenti all'udienza, avrebbero ammesso davanti ai giudici "lasciando tutto registrato in sede giudiziaria" di non essere in possesso dei verbali elettorali che, divulgati la scorsa settimana dalle opposizioni, proverebbero l'elezione di Gonzalez. "Davanti al tribunale hanno riconosciuto di non avere nulla e poi, una volta usciti, ai giornalisti hanno detto il contrario continuando a mentire", ha concluso.



