Machado, "i leader dei venezuelani li scelgono i venezuelani"

"I leader dei venezuelani li scelgono i venezuelani, non la comunità internazionale". Con queste parole la leader dell'opposizione María Corina Machado è tornata a parlare, in una intervista con la stampa internazionale, della crisi politica in Venezuela dopo il voto del 28 luglio. Riferendosi alla proposta di mediazione dei governi di Colombia, Brasile e Messico, Machado ha detto di essere favorevole perché può portare ad una "negoziazione chiara, ferma e efficace" e si augura possano partecipare anche altri Paesi.

La leader di Piattaforma Unitaria Democratica ha poi aggiunto di essere disposta ad inviare i verbali elettorali al presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva per provare la vittoria di Edmundo González Urrutia. "Questi documenti sono una prova incontestabile della vittoria dell'opposizione e della frode di Maduro" ha detto. Ha poi aggiunto che "Maduro deve capire che ogni giorno che passa è sempre più isolato".



