L'Onu raccoglie denunce di violazioni dei diritti in Venezuela

La missione delle Nazioni unite sul Venezuela ha avviato la raccolta di denunce sulle violazioni dei diritti umani registrate nel paese dopo le elezioni presidenziali del 28 luglio. Lo riferisce l'ufficio Onu su X indicando di aver attivato un portale web dove i cittadini possono presentare le loro denunce in modo sicuro e confidenziale. In questa pagina i cittadini potranno allegare documenti e prove delle violazioni dei diritti umani subite da parte delle forze governative "soprattutto nel contesto delle proteste" esplose nel Paese dopo la contestata proclamazione - senza prove - della rielezione di Nicolas Maduro.

La società civile e numerose organizzazioni non governative (Ong) di difesa dei diritti umani hanno registrato sparizioni forzate, persecuzioni politiche, detenzioni arbitrarie, omicidi, torture, trattamenti crudeli e degradanti commessi contro cittadini, leader politici, giornalisti e attivisti.



