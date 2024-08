Gli atleti brasiliani non pagheranno le tasse sui premi olimpici

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha pubblicato un decreto esecutivo in cui esenta gli atleti brasiliani dall'inserire i premi in denaro ricevuti per la vittoria di medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella dichiarazione dei redditi.

Medaglie, trofei, distintivi e altri oggetti ricevuti dagli atleti all'estero erano già esenti dal pagamento di imposte federali, mentre i premi in denaro erano normalmente da includere nella dichiarazione annuale dei redditi pagando un'aliquota di fino al 27,5%.

Secondo quanto stabilito dal comitato olimpico brasiliano gli atleti ricevono un premio di 350 real (57mila euro) per ciascuna medaglia di oro, 210 mila real (34 mila euro) per l'argento e 140 mila real (23 mila euro) per il bronzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA