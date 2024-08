Fao, 'Dal Messico i dati più trasparenti sulle foreste'

L'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in sigla Fao, ha diffuso un comunicato in cui afferma che "il Messico guida la trasparenza delle informazioni sulle foreste in America Latina".

"Il governo del Messico — si legge nel testo — ha messo a disposizione del pubblico i metadati, i microdati e i documenti allegati del suo Inventario nazionale delle foreste e del suolo (INFyS) nel Catalogo di microdati per l'alimentazione e l'agricoltura della Fao".

Le informazioni, provenienti dal terzo ciclo di campionamento dell'INFyS, includono dettagli sul disegno del campione, sulla metodologia di raccolta dei dati sul campo, sull'ambito e sulla copertura geografica, nonché sulle variabili misurate e sugli indicatori forestali. Gli utenti possono accedere a informazioni su unità di campionamento, caratteristiche forestali e classi di uso del suolo, attributi di alberi vivi e morti e rigenerazione, tra le altre variabili di interesse. Sono garantiti e mantenuti, inoltre, gli standard di riservatezza delle informazioni del Paese.

Attualmente, il Messico presiede la rete degli inventari forestali nazionali dell'America Latina e dei Caraibi, un gruppo di 24 Paesi che, attraverso incontri periodici, si muove verso l'armonizzazione dei loro inventari forestali nazionali, lo scambio di conoscenze e il rafforzamento delle capacità regionali.

In uno sforzo iniziale per la trasparenza, la rete ha pubblicato il libro "Inventari forestali nazionali dell'America Latina e dei Caraibi". Questa iniziativa è sostenuta dal progetto "Rafforzare la capacità globale per aumentare la trasparenza nel settore forestale", che ha invitato il Messico a partecipare al dibattito in occasione del lancio della sua seconda fase su scala globale.

"Con queste azioni, il governo del Messico riafferma il suo impegno a migliorare la trasparenza delle informazioni sulle foreste e si consolida come un punto di riferimento nella regione su questo tema", conclude il comunicato.



