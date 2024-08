Deforestazione record in Bolivia

Il dipartimento di Santa Cruz, nella Bolivia occidentale, ha registrato nelle ultime 24 ore 30 incendi, di cui 18 di grande entità, secondo l'ultimo bollettino dell'Autorità di Vigilanza e Controllo Sociale delle Foreste e del Territorio (Abt). Da giorni la regione è colpita dal fuoco fuori controllo causato dai cosiddetti "chaqueos", incendi organizzati dagli agricoltori per adibire il terreno agli allevamenti e alla semina. Sono 24 i comuni interessati dagli incendi per una superficie complessiva di 1.015.834 ettari, secondo quanto riferisce il governo di Santa Cruz. Per far fronte a questa emergenza, il viceministro della Protezione civile boliviano Juan Carlos Calvimontes ha annunciato l'invio di due elicotteri Z-9. "Il primo elicottero si recherà a Roboré ed il secondo a El Puente, le due zone più colpite", ha dichiarato. Nel 2023 il disboscamento in Bolivia è aumentato del 27%, con almeno mezzo milione di ettari distrutti, secondo i dati dell'organizzazione non governativa Global Forest Watch. Si tratta del numero più alto mai registrato nella storia del Paese. Il 79% della distruzione si è verificato proprio nel dipartimento di Santa Cruz. Tra le cause del disboscamento, il traffico clandestino di legname e l'estrazione mineraria illegale.



