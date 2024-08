"Non mi fido dei verbali dell'opposizione venezuelana"

"Non ho fiducia nei verbali dell'opposizione venezuelana", ha dichiarato Celso Amorim, il consigliere speciale per le relazioni internazionali del presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, alla Tv Globo News riferendosi alle schede elettorali messe online dalla coalizione Piattaforma unitaria democratica (Pud) che danno come vincitore delle presidenziali del 28 luglio il candidato dell'opposizione Edmundo González Urrutia.

Amorim ha poi smentito l'imminenza di una telefonata tra il presidente del Brasile Lula ed il suo omologo venezuelano, Nicolás Maduro. "Penso che sia molto difficile che i due presidenti si parlino oggi. Non abbiamo ancora un dialogo diretto con Maduro", ha detto, aggiungendo che "più importante della telefonata, che potrebbe avvenire prima o poi, è la cooperazione tra Brasile, Messico e Colombia, che hanno già affrontato la questione e hanno emesso un comunicato congiunto molto importante". Il consigliere speciale per le relazioni internazionali di Lula ha dichiarato anche di avere molta paura che la situazione in Venezuela possa precipitare in un conflitto. "Non voglio usare l'espressione "guerra civile", ma ho paura, quindi penso che dobbiamo lavorare affinché si raggiunga un'intesa. Ciò richiede conciliazione, e la conciliazione richiede flessibilità da entrambe le parti", ha concluso Amorim.



