Migranti e sicurezza, il generale Usa Richardson a Panama

Laura Richardson, capo del Comando Sud degli Stati Uniti, ha incontrato il presidente di Panama, José Raúl Mulino, per discutere il problema della migrazione anche alla luce della crisi politica in Venezuela, secondo un comunicato del governo panamense.

"Poiché il 66% dei migranti che attraversano la giungla del Darién sono di nazionalità venezuelana, il presidente Mulino ha ritenuto che l'attuale situazione in Venezuela aggraverà la crisi migratoria nell'emisfero", aggiunge la nota.

Da parte sua, l'ambasciata americana a Panama ha affermato che Richardson ha incontrato Mulino "per discutere di cooperazione bilaterale in materia di sicurezza e di strategie per contenere l'immigrazione irregolare senza precedenti attraverso la giungla del Darién", situata al confine tra Colombia e Panama.

"Il generale Richardson e (l'ambasciatrice americana Mari Carmen) Aponte hanno mostrato preoccupazione per l'instabilità democratica e di sicurezza nei paesi dell'emisfero", secondo il governo panamense.

Durante la sua visita di due giorni a Panama, Richardson ha incontrato anche il ministro degli Esteri panamense, Javier Martínez Acha, e il ministro della Sicurezza, Frank Ábrego.





