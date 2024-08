Machado, 'andremo avanti fino al trionfo di González'

La leader dell'opposizione María Corina Machado ha affermato che il mondo "deve avere molto chiaro, che non c'è modo di tornare indietro" in Venezuela fino a "far valere" il trionfo di Edmundo González Urrutia nelle presidenziali del 28 luglio. "Il processo è irreversibile ed andremo avanti fino alla fine", ha dichiarato Machado in un audio pubblicato sul suo account X.

La 56enne ingegnera ha poi elencato tutti gli obiettivi raggiunti sinora dall'opposizione. "In primo luogo - ha dichiarato - abbiamo risvegliato un Paese deluso e senza speranza". Poi ha ricordato l'organizzazione delle primarie, da lei vinte ad ottobre, come "l'espressione della determinazione del nostro popolo per un cambiamento profondo". Machado ha infine celebrato "la difesa del voto più formidabile della storia del Venezuela, con centinaia di migliaia di volontari presenti in ogni seggio elettorale per proteggere il voto popolare".



