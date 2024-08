La Corte suprema venezuelana minaccia 'conseguenze' per González

La Corte suprema del Venezuela annuncia "conseguenze" per la mancata comparizione del candidato dell'opposizione, Edmundo González Urrutia, davanti ai magistrati nell'ambito dell'inchiesta sul voto delle presidenziali del 28 luglio.

"Si registra che il cittadino Edmundo González Urrutia non si è presentato alla convocazione, dove doveva verbalizzare quanto richiesto da questo organo giudiziario", ha detto la presidente della Corte, Caryslia Beatriz Rodríguez, evidenziando che "la mancata comparizione comporterà le conseguenze previste dall'attuale ordinamento giuridico.

González Urrutia, aveva annunciato di non voler partecipare all'udienza perché non era stato "debitamente prodotto" un conteggio "tempestivo" dei voti basato sui verbali degli scrutini, aggiungendo che le copie degli atti mostrati dall'opposizione confermano la sua vittoria.

L'inchiesta è stata avviata su ricorso di Maduro con l'obiettivo di stabilire la regolarità del processo di scrutinio finito al centro di un presunto attacco hacker denunciato dal governo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA