Comando Sud Usa, 'per il Venezuela soluzione democratica'

"La soluzione alla crisi venezuelana deve essere democratica, non militare". A parlare è Laura Richarson capo del Comando Sud degli Stati Uniti durante la sua visita a Panama che chiede anche trasparenza sui verbali elettorali "per mostrare la volontà del popolo". "Dobbiamo rimanere uniti e continuare ad esigere che ci sia trasparenza, che si pubblichino e i verbali e i risultati delle elezioni", ha dichiarato, smentendo così le dichiarazioni di alcuni politici del Congresso degli Stati Uniti e la disinformazione circolata in rete che dava per possibile un intervento militare straniero.

"Con questi voti, spero che la questione si concluda in modo democratico e che possa essere risolta democraticamente. Penso che la trasparenza nelle votazioni sia qualcosa di importante, come hanno detto il nostro segretario Blinken e molti altri presidenti della regione", ha aggiunto, ricordando anche gli oltre 12 milioni di venezuelani che sono andati a votare.





