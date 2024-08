Venezuela, Gonzalez si firma come 'presidente eletto'

Il principale candidato dell'opposizione venezuelana, Edmundo González Urrutia, ha pubblicato un comunicato sui social in cui chiede di essere proclamato vincitore delle elezioni, e ha firmato la dichiarazione come "presidente eletto del Venezuela".

Nel messaggio, firmato anche dalla leader dell'opposizione, María Corina Machado, González ha ribadito di avere la prova "inconfutabile" di aver vinto le elezioni presidenziali del 28 luglio, in cui il Consiglio nazionale elettorale (Cne), controllato dal 'chavismo' al potere, ha invece dichiarato vincitore il presidente uscente, Nicolas Maduro.

Gli oppositori hanno anche chiesto che le Forze armate non reprimano il popolo e adempiano ai loro doveri costituzionali.





