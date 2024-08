Panama, la Cina vuole partecipare nelle energie rinnovabili

Il conglomerato statale cinese China Energy International Group è disposto "a partecipare agli investimenti e allo sviluppo di progetti di energia rinnovabile a Panama, principalmente nei settori dell'energia eolica offshore, trattamento delle acque e fornitura di energia per data center", ha riferito oggi il governo panamense.

L'intenzione è stata espressa da una delegazione del conglomerato asiatico durante un incontro con le autorità locali, che mirava a presentare e analizzare le opportunità di collaborazione nel settore energetico, al fine di migliorarne lo sviluppo e la sostenibilità, si legge in un comunicato diffuso dal ministero panamense del Commercio e dell'Industria.

"Questo incontro riafferma il nostro impegno per la diversificazione delle fonti energetiche, la modernizzazione delle infrastrutture e l'attrazione di investimenti esteri, chiave per sostenere e rafforzare la crescita sostenibile", ha affermato il responsabile del portafoglio Commercio e Industria, Julio Moltó.



