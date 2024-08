Maduro dichiara guerra a WhatsApp, 'è usata dai fascisti'

Il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ha dichiarato che "interromperà i rapporti" con WhatsApp, sostenendo che la popolare applicazione di messaggistica di proprietà della società americana Meta viene utilizzata dai "gruppi fascisti" per minacciare il Venezuela.

"Interromperò i rapporti con WhatsApp, perché lo stanno usando per minacciare il Venezuela. E poi eliminerò WhatsApp dal mio telefono per sempre. A poco a poco trasferirò i miei contatti su Telegram", ha detto il leader 'chavista'.

"Attraverso WhatsApp stanno minacciando la famiglia dei militari venezuelani. Attraverso WhatsApp minacciano chiunque non si pronunci a favore del fascismo. Primo passo: ritiro volontario, progressivo e radicale da WhatsApp", ha aggiunto Maduro, che ha chiesto ai venezuelani di seguirlo nella Applicazioni Telegram e WeChat.



