Machado, attacco di Maduro a WhatsApp è 'campagna del terrore'

Per la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado la richiesta di boicottaggio della piattaforma di messaggistica WhatsApp lanciata del presidente Nicolas Maduro è "parte di una campagna del terrore" che mira a intimidire i militanti anti-governativi.

"Vogliono impaurirci per farci smettere di comunicare tra noi, perché isolati siamo più deboli. Ma non è quello che accadrà", ha detto Machado in un video diffuso sui social network. "Troveremo sempre il modo per rimanere connessi, organizzati e attivi, perché qui ci prendiamo cura l'uno dell'altro in tutti gli scenari, sia per strada che sui social network. La paura non ci paralizzerà e non lasceremo la piazza", ha detto.

In un braccio di ferro lanciato contro i social network, Maduro affermato di voler interrompere i rapporto con la popolare applicazione della società statunitense Meta utilizzata da "gruppi fascisti" per minacciare il Venezuela. In precedenza ventilando possibili restrizioni all'uso dei social nel Paese aveva accusato TikTok e Instagram, di diffondere "l'odio e il fascismo".



