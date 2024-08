Lula ironizza su autoproclamazione di González in Venezuela

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha reagito con tono ironico all'autoproclamazione del leader dell'opposizione venezuelana Edmundo González Urrutia come vincitore delle elezioni in Venezuela. "Non si è ancora insediato e volete già che io faccia commenti?", ha affermato sorridendo Lula in risposta alle domande dei giornalisti che chiedevano un commento sulla decisione di González di firmare i comunicati come presidente eletto. "Ne parleremo più avanti" ha aggiunto il capo dello stato.

Il dossier venezuelano è stato analizzato da Lula e dal presidente cileno Gabriel Boric durante un vertice bilaterale a Palácio de la Moneda, ma il tema non è stato menzionato nella dichiarazione congiunta dei capi di stato.

Secondo il quotidiano O Globo Lula starebbe organizzando una conversazione con Maduro e i presidenti di Messico, Andrés Manuel López Obrador, e Colombia, Gustavo Petro per discutere della complessa situazione di Caracas.



