Le forze armate venezuelane giurano 'assoluta lealtà' a Maduro

Le forze armate venezuelane hanno confermato la loro fedeltà al presidente Nicolas Maduro, bollando come "disperato e sedizioso" l'appello lanciato dalle opposizioni a schierarsi dalla parte del popolo e interrompere la repressione delle proteste sociali in atto nel Paese.

"Ratifichiamo la nostra assoluta lealtà a Nicolás Maduro Moros, legittimamente rieletto dal potere popolare per il prossimo mandato presidenziale", ha scritto su X il ministro della Difesa, Vladimir Padrino. Dopo aver confermato che "le elezioni presidenziali si sono svolte secondo altissimi standard di trasparenza", il ministro ha aggiunto che la Corte suprema - che su ricorso di Maduro sta verificando le regolarità del voto - "avrà l'ultima parola".



