La comunità ecuadoriana celebra la festa nazionale a Milano

Con l'obiettivo di diffondere in Italia la tradizione, la cultura, la gastronomia e il turismo ecuadoriano, torna 'Mi Lindo Ecuador', l'evento - patrocinato dall'ambasciata dell'Ecuador in Italia - organizzato per commemorare il 215esimo anniversario del Primo Grido di Indipendenza dell'Ecuador insieme alla comunità milanese, ecuadoriana e latinoamericana presente nel nostro Paese.

La quarta edizione si svolgerà domenica 11 agosto, dalle 12 alle 22, all'Idroscalo di Milano. La giornata - ingresso gratuito - inizierà con il tradizionale taglio del nastro, seguito dal red carpet e dall'Atto Civico, in cui sarà presente la massima autorità dell'Ecuador in Italia, l'ambasciatore Esteban Moscoso, oltre a rappresentanti del Comune di Milano e della Regione Lombardia.

Direttamente dall'Ecuador, arriverà per la prima volta in Italia il modello e attore Roberto Manrique. Durante la giornata, poi, ci saranno esibizioni di gruppi di danze folkloristiche e spettacoli musicali. Spazio anche alla gastronomia, con numerosi stand per assaggiare la cucina ecuadoriana anche grazie alla partecipazione di ristoranti presenti in Italia.

"Saluto con grande entusiasmo la comunità ecuadoriana e faccio un appello a tutti, sia italiani che cittadini di tutto il mondo, affinché partecipino a questa straordinaria celebrazione della nostra cultura e gastronomia", ha commentato l'ambasciatore Moscoso, sottolineando che l'evento "celebra la nostra ricchezza culturale e offre a migliaia di connazionali e amici dell'Ecuador l'opportunità di gustare piatti tipici, godere di danze e canti, informarsi su diverse istituzioni e partecipare a un atto civico che rafforza l'amore per la patria, consolidando così i legami con il nostro amato paese".



