Bolivia, Arce accusa l'opposizione per dollari che scarseggiano

La scarsità di dollari statunitensi in Bolivia è, secondo il presidente Luis Arce Catacora, una strategia "usata da alcuni settori dell'opposizione per generare disordini". Per far fronte al problema ha annunciato in un messaggio televisivo alla nazione una serie di misure tra cui una maggiore diffusione delle cripto-valute nel paese, forme di pagamento digitali e una piattaforma per gli acquisti dall'estero. Oltre a proporre un referendum sull'economia, Arce ha dichiarato che nei prossimi giorni convocherà una concertazione nazionale con gli imprenditori e i settori sociali ma senza i politici. Sul mercato parallelo, dal dicembre 2023 ad oggi il valore del boliviano, la valuta ufficiale del paese andino, è raddoppiato passando da 7,70 a 14 contro il dollaro statunitense. Sul mercato ufficiale, invece, la quotazione è ferma a 6,97, valore al quale però nessun cambiavalute accetta transazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA