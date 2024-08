Venezuela: Gonzalez all'Ue, 'encomiabile il vostro sostegno'

Il principale candidato presidenziale dell'opposizione in Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha ringraziato l'Ue per il suo appello al rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, dopo le proteste registrate contro il risultato ufficiale delle elezioni, che hanno dichiarato vincitore il presidente uscente Nicolas Maduro.

"Apprezziamo l'appello dell'Unione europea al rispetto dei diritti fondamentali dei venezuelani e la sua richiesta di una verifica indipendente dei risultati, sulla base dei resoconti elettorali che abbiamo presentato e che accreditano la nostra vittoria", ha scritto l'ex ambasciatore su X.

Ieri, l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, ha affermato che dai resoconti delle missioni internazionali di osservazione emerge "chiaramente" che il voto del 28 luglio "non ha rispettato gli standard internazionali di integrità elettorale".



