Milei risponde a Maduro 'il cielo schiaccerà i comunisti'

Rispondendo al presidente venezuelano Nicolas Maduro che lo accusava di essere satanista, il capo dello stato argentino Javier Milei ha affermato che "il cielo schiaccierà i "comunisti". "La vittoria in combattimento non dipende dal numero dei soldati ma dalla forza che viene dal cielo. I comunisti sono atei, noi abbiamo fede in Dio. Il cielo li schiaccerà davanti a noi, non abbiate paura di loro", ha scritto su X. "Lottiamo per la nostra vita e i nostri costumi. I comunisti ci attaccano pieni di insolenza per sterminare noi, le nostre donne, i nostri figli e approfittare dei nostri resti", ha concluso.



