Maduro 'disposto a tutto' per far valere la sua rielezione

A una settimana dalle contestate elezioni che gli hanno attribuito una dubbia vittoria, il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, si è congratulato con la Guardia nazionale bolivariana (Gnb) per la sua "condotta esemplare" nel reprimere le proteste popolari e ha avvertito di essere "disposto a tutto" per far valere la sua rielezione.

"Voglio congratularmi con questa Guardia nazionale professionale, umana e potente, perché è stata ed è la spina dorsale della pace, della protezione del popolo, della tranquillità, della sicurezza", ha detto il leader 'chavista' partecipando alle celebrazioni per l'87/o anniversario della Gnb.

Durante l'evento, Maduro ha anche lanciato nuove minacce contro la libertà di espressione nel Paese chiedendo di agire contro i social.

"I principali strumenti consapevoli di moltiplicazione dell'odio e del fascismo e del tentativo di dividere i venezuelani e creare fanatici fascisti che attaccano la polizia, i militari o il popolo chavista nelle loro comunità, sono TikTok e Instagram", ha dichiarato alla tv. "Il fascismo in Venezuela non attaccherà il potere. Sono disposto a tutto", ha poi avvisato.



