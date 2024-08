Machado ringrazia Lula per la mediazione in Venezuela

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha ringraziato il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva per la posizione assunta rispetto alle contestata rielezione di Nicola Maduro alla presidenza venezuelana, non riconosciuta da parte della comunità internazionale.

Il Brasile "ha svolto negli ultimi giorni un ruolo diplomatico importante" e "apprezzo la posizione chiara del presidente Lula nel chiedere che il Consiglio nazionale elettorale (Cne) pubblicasse i verbali elettorali di ciascuna sezione perché possano essere analizzati da esperti indipendenti", ha affermato María Corina Machado in un'intervista con Globo News.

"Apprezzo anche la protezione diplomatica che è stata concessa all'ambasciata argentina, dove si trovano sei nostri richiedenti asilo", ha aggiunto l'ex parlamentare, secondo cui il dossier venezuelano mette a rischio di stabilità la regione.

"Sia chiaro che se Maduro decide di restare con la forza, quello che si prospetta è un processo di destabilizzazione, con conseguenze enormi e terribili. Non solo in termini di vite umane, ma anche di distruzione interna e di un processo di migrazione di massa che colpisce e destabilizza la regione" , ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA