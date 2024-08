Lula vola in Cile, voto in Venezuela sullo sfondo della visita

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, è arrivato in Cile, dove avrà due giorni di incontri con politici e imprenditori, senza però distogliere l'attenzione dalle recenti elezioni in Venezuela. Il primo appuntamento del capo dello Stato sarà in mattinata, durante la cerimonia di offerta floreale al Monumento al Libertador Bernardo O'Higgins. Subito dopo ci sarà un incontro bilaterale con il suo omologo cileno, Gabriel Boric.

L'aspettativa è che i due leader progressisti firmino 17 accordi bilaterali in settori quali scienza e tecnologia, diritti umani, sicurezza informatica e istruzione.

La situazione in Venezuela non figura nell'agenda ufficiale dell'incontro tra i presidenti, ma secondo fonti diplomatiche sarà inevitabile che i due discuteranno anche di questo nel corso di incontri privati.

Lula e Boric hanno adottato posizioni differenti sulla contestata proclamazione di Nicolas Maduro come vincitore delle presidenziali del 28 luglio. Il brasiliano ha chiesto la pubblicazione dei verbali, ma ha detto di non aver visto "niente di insolito" nel processo elettorale venezuelano. Il cileno ha invece affermato che i risultati "erano difficili da credere".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA