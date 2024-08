Lula chiede trasparenza su elezioni in Venezuela

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha chiesto trasparenza per i risultati delle elezioni in Venezuela avvenute il 28 luglio. In un discorso pronunciato a fianco del suo omologo cileno Gabriel Boric nel Palazzo della Moneda ha dichiarato che sono "il rispetto per la tolleranza e la sovranità popolare e l'impegno con la pace" che lo spingono a chiedere al presidente Nicolás Maduro "un dialogo e un'intesa" con l'opposizione. Lula ha anche detto di aver spiegato a Boric quali sono le iniziative che ha intrapreso con il presidente della Colombia Gustavo Petro e quello del Messico Andrés Manuel López Obrador in relazione "al processo politico del Venezuela". Il presidente brasiliano ha poi ricordato Salvador Allende di cui poco prima ha detto di aver ascoltato la registrazione dell'ultimo discorso. "Mi è dispiaciuto che il Brasile ha nella sua storia la triste macchia di aver appoggiato la dittatura cilena" ha dichiarato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA