Le nonne di Plaza de Mayo: 'Maduro imbroglia, sarà un dittatore'

Estela de Carlotto, presidente delle Nonne di Plaza de Mayo, ha riconosciuto che nelle elezioni del 28 luglio Nicolás Maduro ha commesso dei brogli. "È chiaro che ha imbrogliato; sarà un dittatore" ha detto in un'intervista con Jorge Rial sulla radio argentina Radio 10.

"Truccando le elezioni Maduro sta offendendo la memoria dell'ex presidente Chávez " ha proseguito, aggiungendo che la situazione che sta vivendo il Venezuela "non è facile". Secondo la presidente delle Nonne di Plaza de Mayo, Maduro non ha alcun modo per giustificare il suo trionfo elettorale. "Non ha nulla, non ha le schede elettorali" ha detto. Estela de Carlotto ha anche detto che sta seguendo quanto accade in Venezuela "perché tra latinoamericani ci si deve proteggere" visto che la maggior parte dei paesi della regione ha vissuto nella stessa epoca dittature "in cui tutti hanno perso familiari". Si tratta di un riferimento ai regimi militari degli anni Settanta, non solo dell'Argentina.



