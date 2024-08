Il cementificio messicano Cemex lascia Repubblica Dominicana

La società messicana Cemex — uno dei principali produttori mondiali di cemento, calcestruzzo e aggregati — ha annunciato la vendita delle sue attività nella Repubblica Dominicana all'azienda guatemalteca Cementos Progreso e a partner strategici per 950 milioni di dollari.

In un comunicato si sottolinea che l'operazione comprende anche attività di esportazione verso Haiti.

La vendita, afferma la società, include un cementificio nel Paese caraibico con due linee di produzione integrate ed altri impianti, tra cui terminali marittimi.

La transazione dovrebbe essere completata nel quarto trimestre del 2024.

Cemex ha stabilito la sua presenza nella Repubblica Dominicana nel 1995 e da allora ha svolto un ruolo significativo a livello locale e regionale. La cessione delle attività rientra in una strategia di focalizzazione commerciale verso mercati più sviluppati.



