Nicaragua, 11 sacerdoti e diaconi arrestati nelle ultime 48 ore

Almeno undici sacerdoti e diaconi sono stati arrestati dal governo in Nicaragua nelle ultime 48 ore: lo rende noto l'organizzazione degli universitari cattolici locale. Diversi attivisti - tra cui l'avvocato nicaraguense e difensore dei diritti umani Martha Molina - hanno denunciato che questo nuovo attacco contro la Chiesa del Paese fa parte della "peggiore fase di repressione dall'aprile 2018", quando scoppiarono le proteste nella nazione centroamericana.

Le ultime detenzioni avvengono mentre a Managua iniziano le feste popolari in onore di Santo Domingo de Guzmán, una delle poche attività e tradizioni religiose in cui le autorità autorizzano i fedeli a scendere in piazza, anche se sotto il coordinamento della Polizia nazionale. Finora né l'esecutivo di Daniel Ortega, né le forze dell'ordine hanno commentato la denuncia degli arresti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA