Machado ringrazia i Paesi Ue, 'contiamo sul mondo democratico'

La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha ringraziato per il sostegno ricevuto da diversi Paesi della comunità internazionale dopo le denunce di brogli alle elezioni del 28 luglio, vinte dal presidente uscente Nicolas Maduro secondo le autorità elettorali, che però finora non hanno pubblicato tutti i registri di voto.

"A nome dei venezuelani, apprezzo questa importante dichiarazione congiunta dei governi di Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Polonia e Portogallo, che riafferma il loro impegno per la democrazia in Venezuela", ha commentato l'ex deputata liberale.

Machado, che ieri ha guidato una massiccia protesta a Caracas, ha riaffermato che il suo candidato "Edmundo González Urrutia è il presidente eletto del Venezuela" e ha esortato che i verbali degli scrutini siano "verificati quanto prima possibile, a livello internazionale e indipendente". Allo stesso modo ha detto di aver gradito l'appello a porre fine "alla persecuzione e alla repressione che nelle ultime ore è stata crudelmente dispiegata contro persone innocenti" e ha concluso: "Contiamo sul mondo democratico per portare avanti la transizione già iniziata".



