Il rivale di Maduro, 'il voto dei venezuelani sarà rispettato'

Il principale candidato presidenziale dell'opposizione in Venezuela, Edmundo González Urrutia, che vari Paesi (tra cui gli Usa) considerano il legittimo vincitore delle elezioni del 28 luglio, ha dichiarato che si assicurerà che la decisione presa dai suoi connazionali alle urne "sia rispettata".

"Faremo in modo che la vostra decisione venga rispettata e inizieremo la re-istituzionalizzazione del Venezuela", ha scritto sui social Urrutia, la cui assenza si è fatta notare, ieri, alla massiccia protesta organizzata a Caracas dall'opposizione, guidata dalla leader Maria Corina Machado.

La mancata partecipazione dell'ex diplomatico alle manifestazioni anti-chaviste è stata criticata dal presidente uscente, Nicolas Maduro, dichiarato rieletto dal Consiglio nazionale elettorale pur non avendo ancora presentato i verbali definitivi degli scrutini.

"Dove si nasconde? Quando vince la destra, la città perde. Ha vinto la rivoluzione, ha vinto il popolo, ha vinto il figlio di Chávez, ha vinto l'amore, ha vinto la pace", ha detto Maduro durante la contromanifestazione indetta dal Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), attualmente al potere.



