Partito di Maduro convoca contromanifestazione a suo sostegno

Il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), attualmente al potere nel Paese sudamericano, ha convocato per oggi una "grande marcia nazionale per la pace" che mira a riconoscere la rielezione del presidente della Repubblica uscente Nicolás Maduro. L'evento si contrappone alle proteste convocate dall'opposizione, che invece non accetta i risultati delle presidenziali del 28 luglio comunicati dal Consiglio nazionale elettorale (Cne), controllato dal governo.

"Sabato 3 agosto ci vedremo a Caracas, faremo la madre delle marce. Facciamo una grande mobilitazione e un grande concerto per la pace", ha invitato Maduro parlando davanti a un gruppo di sostenitori dal cosiddetto 'Balcone del Popolo', situato nel Palazzo di Miraflores a Caracas.

La manifestazione 'chavista' nella capitale inizierà da Avenida Libertador e terminerà a Puente Llaguno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA