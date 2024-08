Mercado Libre diventa l'azienda più ricca dell'America Latina

Il colosso argentino dell'e-commerce Mercado Libre ha superato la statale brasiliana Petrobras diventando l'azienda più ricca dell'America Latina, con un valore di mercato pari a 90 miliardi di dollari, secondo uno studio condotto da Einar Rivero, socio fondatore della società di consulenza Elos Ayta. Si tratta di un aumento del 31,7% in un anno. Nell'agosto dello scorso anno, la società era valutata 58,3 miliardi di dollari.

La performance di Mercado Libre riflette l'ottimismo degli investitori dopo che la società ha riferito che l'utile netto è più che raddoppiato nel secondo trimestre di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2023, per un totale di 531 milioni di dollari. Il titolo della società ha chiuso la seduta con un rialzo del 10,5% sul Nasdaq, nonostante il clima di cautela globale che ha fatto crollare i mercati di tutto il mondo.

Mercado Libre è nato nel 1999 in Argentina ed ha presto raggiunto il primato nel settore del commercio elettronico e dei servizi finanziari. La società, che opera in 18 Paesi e possiede anche Mercado Pago, ha registrato un fatturato di 5,1 miliardi di dollari, con un aumento del 42% su base annua anche superiore alle proiezioni degli analisti.



