Venezuela, 'Machado sta bene e sarà in piazza domani'

La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado "sta bene e domani sarà in piazza" per partecipare alla manifestazione di protesta contro la contestata rielezione del presidente Nicolas Maduro. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa la presidente di Encuentro Cuidadano, Delsa Solorzano. I militanti della coalizione conservatrice del candidato Edmundo Gonzáles Urrutia confermano di voler continuare a manifestare in piazza il proprio malcontento.

"Rimaniamo nelle strade prendendo tutte le precauzioni del caso dato che ci troviamo davanti a un regime, ma non indietreggiamo". Maria Corina Machado aveva annunciato di essere costretta a vivere in clandestinità a causa dei rischi per la sua incolumità e per la sua libertà.



